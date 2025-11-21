Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
Nordio: Educazione sessuale a scuola? "Va bene, ma l'insegnamento deve partire dalle famiglie" – Il video

21 Novembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2025 "Va bene intervenire con l'educazione nelle scuole, ma bisogna vedere se gli educatori, per esempio alle elementari, sono sufficientemente preparati. Il rispetto delle regole però deve avvenire prima di tutto in famiglia, è lì il primo luogo in cui i bambini apprendono l'approccio nei confronti delle regole. È necessario intervenire con le leggi, con le leggi penali e la repressione, ma è soprattutto necessario intervenire con l'educazione" così il Ministro Nordio, a margine della High Level Conference against Femicide tenutasi presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

