Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
POLITICAPunti di VistaVideo

Nordio: "L'uomo per codice genetico non accetta la parità di genere" – Il video

21 Novembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2025 "C'è una sedimentazione anche nella mentalità dell'uomo, del maschio, che è difficile da rimuovere perché è una sedimentazione che si è formata in millenni di sopraffazione, di superiorità e quindi anche se oggi l'uomo accetta e deve accettare questa assoluta parità formale e sostanziale nei confronti della donna, nel suo subconscio il suo codice genetico trova sempre una certa resistenza. Se noi andiamo a guardare la storia dell'umanità, vediamo che purtroppo, salvo qualche eccezione, è un continuo dominio maschile. E' necessario intervenire con le leggi penali, con la repressione e con la prevenzione" così il Ministro Nordio, intervenendo alla High Level Conference against Femicide tenutasi presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Chi ha registrato Garofani sul “piano del Quirinale” contro Meloni? «C’è odore di 007 russi»

2.

Elezioni regionali Veneto 2025, quando e come si vota? Tutti i candidati e il fac simile della scheda che troverai alle urne

3.

Gasparri si collega dall’auto, ma scorda un “dettaglio”, la strigliata di Barbara Floridia (M5S): «Si metta la cintura!» – Il video

4.

Se oggi ci fossero le primarie di centrosinistra, Giuseppe Conte vincerebbe su Schlein di 14 punti (e pure su Salis) – il sondaggio di Youtrend

5.

Scontro Meloni-Quirinale: ecco l’email integrale con le frasi di Garofani inviata da un utente anonimo