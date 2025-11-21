Nordio: "L'uomo per codice genetico non accetta la parità di genere" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2025 "C'è una sedimentazione anche nella mentalità dell'uomo, del maschio, che è difficile da rimuovere perché è una sedimentazione che si è formata in millenni di sopraffazione, di superiorità e quindi anche se oggi l'uomo accetta e deve accettare questa assoluta parità formale e sostanziale nei confronti della donna, nel suo subconscio il suo codice genetico trova sempre una certa resistenza. Se noi andiamo a guardare la storia dell'umanità, vediamo che purtroppo, salvo qualche eccezione, è un continuo dominio maschile. E' necessario intervenire con le leggi penali, con la repressione e con la prevenzione" così il Ministro Nordio, intervenendo alla High Level Conference against Femicide tenutasi presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev