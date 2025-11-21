Piano di pace Usa, Zelensky nel discorso agli ucraini: Non tradirò gli interessi nazionali – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 21 novembre 2025 "Non tradirò gli interessi ucraini nel processo di pace guidato dagli Usa. Siamo ora in uno dei momenti più difficili della nostra storia. La pressione sull’Ucraina è al suo massimo. Faremo tutto il possibile affinché il risultato sia la fine della guerra. E non la fine dell’Ucraina, della pace in Europa e della pace globale. Vigilerò perché, fra tutti i punti del piano, non vengano trascurati almeno due valori fondamentali: la dignità e la libertà degli ucraini. Tutto il resto si basa su questo", lo ha detto Zelensky in un video-discorso alla Nazione. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev