Cicalone riparte e lo prendono a bastoni e sassi, con lui la troupe di Fuori dal coro: la caccia ai borseggiatori finisce male – Il video

21 Novembre 2025 - 17:40 Ugo Milano
embed
L’episodio è avvenuto giovedì scorso alla fermata Piramide di Roma, dove quattro presunti borseggiatori – due uomini e due donne – si sono scagliati contro lo YouTuber e gli operatori televisivi

Nuova aggressione nella metropolitana di Roma ai danni dello YouTuber Simone Cicalone, questa volta insieme a una troupe del programma Fuori dal Coro di Retequattro. L’episodio è avvenuto giovedì scorso alla fermata Piramide della linea B, dove quattro presunti borseggiatori – due uomini e due donne – si sono scagliati contro Cicalone e gli operatori televisivi. 

L’aggressione con bastoni e sassi

La troupe stava documentando il ritorno dell’ex pugile nei vagoni della metro, seguendolo sulle tracce di un gruppo di borseggiatori già noti per le loro attività. Le telecamere avrebbero ripreso i quattro nel momento in cui tentavano di derubare un anziano passeggero. Una volta scoperto di essere stati filmati mentre agivano, i presunti autori del furto hanno reagito violentemente aggredendo la squadra di Retequattro e Cicalone con bastoni e sassi raccolti lungo i binari. «Alcuni di loro – scrive lo YouTuber sul suo canale -, già la mattina, avevano intimidito un addetto della stazione dicendogli che, se avesse continuato a ostacolare i loro furti, lo avrebbero “fatto finire come Cicalone”, chiamando i loro uomini – lo stesso gruppo che gira per la città derubando in branco e usando violenza contro persone più deboli».

I precedenti

L’episodio arriva a pochi giorni da un’altra aggressione subita da Cicalone: il 12 novembre, nei pressi della fermata Ottaviano, vicino a San Pietro, Cicalone sarebbe stato circondato e picchiato da un gruppo di almeno dieci persone, poi fuggite. A denunciare l’accaduto era stato lui stesso attraverso Instagram, dove aveva commentato con amarezza: «Infami veri, da dietro, in dieci». Le indagini sono in corso per identificare e rintracciare i responsabili delle due aggressioni.

