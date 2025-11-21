Tajani: Vicenda Consigliere Quirinale chiusa, grande rispetto per il Presidente Mattarella – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 novembre 2025 "Vicenda su Consigliere del Quirinale chiusa, il problema non era, in ogni caso, il presidente della Repubblica, di cui tutti abbiamo grande rispetto: ne rispettiamo la terzietà, perché il presidente della Repubblica è sempre comunque al di sopra delle parti. Il problema riguardava alcune dichiarazioni fatte in occasione di una cena da un consigliere del Quirinale. E' lì che è nato il problema, ma mi pare che l'incontro tra la presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica di ieri abbia concluso questa vicenda", lo ha detto Tajani a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev