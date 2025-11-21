La storia dell’uomo in barella che cade dall’ambulanza in autostrada è falsa
Negli ultimi giorni sui social è circolato un video che ha suscitato l’ilarità e la preoccupazione di numerosi utenti: un uomo apparentemente privo di sensi scivola fuori dal retro di un’ambulanza lanciata in autostrada, mentre il veicolo continua la corsa senza che il conducente se ne accorga. La clip è stata ripresa da pagine Facebook e rilanciata da siti che hanno costruito articoli sensazionalistici, raccontando la vicenda come un drammatico incidente. In realtà, nessun episodio si è mai verificato: il video è stato creato con l’intelligenza artificiale.
Per chi ha fretta
- Il video dell’uomo che cade dall’ambulanza non è reale.
- È stato creato con l’IA dal content creator portoricano Nebulo Ivan Vélez, noto come “AI Criolla PR”.
- La clip circolata sui social nasconde il watermark originale del creator, rimosso tramite ridimensionamento del video.
- Nessuna autorità ha riportato un incidente simile, né in Italia né nei Paesi citati nei post virali.
- Il cartello stradale nel video indica Toa Baja, Porto Rico, non l’Italia, né l’India come sostenuto da altre versioni della fake news.
Analisi
Il video è arrivato in Italia tramite Facebook e X, con account che hanno condiviso la clip accompagnandola da testi allarmistici come: «Un viaggio di emergenza di routine diventa pazzesco…».
Da qui la clip è stata rilanciata da siti come Sugareza, che hanno pubblicato articoli completamente inventati, con dettagli falsi sull’incidente, l’ospedale coinvolto e presunti testimoni. Parallelamente, la stessa clip circolava in altri Paesi, come l’India, con localizzazioni diverse, a dimostrazione della sua falsità.
Perché il video è falso
Innanzitutto occorre precisare che anche se la clip fosse reale non sarebbe certo stata girata in Italia, o in India, durante il video è possibile vedere un cartello stradale che indica “Toa Baja”, cittadina di Porto Rico.
Inoltre, la barella nel filmato rimane incredibilmente dritta e procede in modo fluido dopo l’impatto con l’asfalto, un comportamento fisicamente impossibile. Infine, ripercorrendo la diffusione del video è possibile risalire all’account del creator Nebulo Ivan Vélez, conosciuto come “AI Criolla PR”, che ha pubblicato il video originale il 2 novembre 2025 su Instagram, con il suo logo chiaramente visibile e dichiarando apertamente che si tratta di un contenuto creato con intelligenza artificiale. Nella versione virale, il watermark è stato rimosso ridimensionando la clip per nascondere la natura artificiale del video.
Conclusioni
La scena dell’ambulanza che perde un paziente in corsa non è mai avvenuta: è un video artificiale creato da un content creator e manipolato per rimuovere il watermark.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta