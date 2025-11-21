La storia dell’uomo in barella che cade dall’ambulanza in autostrada è falsa

La scena, condivisa in Italia come un incidente reale, è stata generata con l’IA da un creator portoricano

Negli ultimi giorni sui social è circolato un video che ha suscitato l’ilarità e la preoccupazione di numerosi utenti: un uomo apparentemente privo di sensi scivola fuori dal retro di un’ambulanza lanciata in autostrada, mentre il veicolo continua la corsa senza che il conducente se ne accorga. La clip è stata ripresa da pagine Facebook e rilanciata da siti che hanno costruito articoli sensazionalistici, raccontando la vicenda come un drammatico incidente. In realtà, nessun episodio si è mai verificato: il video è stato creato con l’intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta

Il video dell’uomo che cade dall’ambulanza non è reale .

. È stato creato con l’IA dal content creator portoricano Nebulo Ivan Vélez , noto come “AI Criolla PR”.

, noto come “AI Criolla PR”. La clip circolata sui social nasconde il watermark originale del creator, rimosso tramite ridimensionamento del video.

originale del creator, rimosso tramite ridimensionamento del video. Nessuna autorità ha riportato un incidente simile, né in Italia né nei Paesi citati nei post virali.

ha riportato un incidente simile, né in Italia né nei Paesi citati nei post virali. Il cartello stradale nel video indica Toa Baja, Porto Rico, non l’Italia, né l’India come sostenuto da altre versioni della fake news.

Analisi

Il video è arrivato in Italia tramite Facebook e X, con account che hanno condiviso la clip accompagnandola da testi allarmistici come: «Un viaggio di emergenza di routine diventa pazzesco…».

Da qui la clip è stata rilanciata da siti come Sugareza, che hanno pubblicato articoli completamente inventati, con dettagli falsi sull’incidente, l’ospedale coinvolto e presunti testimoni. Parallelamente, la stessa clip circolava in altri Paesi, come l’India, con localizzazioni diverse, a dimostrazione della sua falsità.

Perché il video è falso

Innanzitutto occorre precisare che anche se la clip fosse reale non sarebbe certo stata girata in Italia, o in India, durante il video è possibile vedere un cartello stradale che indica “Toa Baja”, cittadina di Porto Rico.

Inoltre, la barella nel filmato rimane incredibilmente dritta e procede in modo fluido dopo l’impatto con l’asfalto, un comportamento fisicamente impossibile. Infine, ripercorrendo la diffusione del video è possibile risalire all’account del creator Nebulo Ivan Vélez, conosciuto come “AI Criolla PR”, che ha pubblicato il video originale il 2 novembre 2025 su Instagram, con il suo logo chiaramente visibile e dichiarando apertamente che si tratta di un contenuto creato con intelligenza artificiale. Nella versione virale, il watermark è stato rimosso ridimensionando la clip per nascondere la natura artificiale del video.

Conclusioni

La scena dell’ambulanza che perde un paziente in corsa non è mai avvenuta: è un video artificiale creato da un content creator e manipolato per rimuovere il watermark.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta