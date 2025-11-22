Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella: Piano Mattei un avanzamento nella collaborazione tra Ue e Africa – Il video

22 Novembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Padova, 22 novembre 2025 "Il Piano Mattei è un avanzamento nel percorso, un foro operativo di coinvolgimento e di collaborazione. È importante, in questi giorni, l’autorevole presenza italiana al G20 di Johannesburg e alla conferenza in Angola tra l’Unione europea e l’Unione africana. Il Cuamm è stato apripista. La solidarietà genera fiducia. È un antidoto alla rassegnazione, all’indifferenza. Fu Aldo Moro a firmare il decreto con il quale il Cuamm venne riconosciuto come la prima Ong italiana in campo sanitario. Da giovane aveva scritto che il destino dell’uomo è di avere perpetuamente fame e sete di giustizia. Questo insegnano le donne e gli uomini del Cuamm. L’augurio è di proseguire. Di far crescere la consapevolezza, la comune convinzione della dignità inviolabile e del rispetto della persona, di ogni persona. Per questo la Repubblica vi è grata.". Lo ha detto Mattarella a Padova per festeggiare i 75 anni del Cuamm. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Scontri a Bologna tra ProPal e agenti, almeno 100 mila euro di danni. Il sindaco Lepore: «La fattura la mando a Piantedosi»

2.

Gasparri si collega dall’auto, ma scorda un “dettaglio”, la strigliata di Barbara Floridia (M5S): «Si metta la cintura!» – Il video

3.

Se oggi ci fossero le primarie di centrosinistra, Giuseppe Conte vincerebbe su Schlein di 14 punti (e pure su Salis) – il sondaggio di Youtrend

4.

«Il maschio? Non accetta la parità: è nel suo Dna», polemica sul ministro Nordio. Le frasi della ministra Roccella: «Femminicidi? Non calano con educazione sessuale»

5.

Chi ha registrato Garofani sul “piano del Quirinale” contro Meloni? «C’è odore di 007 russi»