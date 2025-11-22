No compassione, sì rivoluzione, i cartelli al corteo transfemminista a Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2025 Si svolge a Roma la manifestazione transfemminista indetta dal collettivo "Non Una di Meno" in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. Il corteo attraverserà le vie del centro per poi ritrovarsi in Piazza San Giovanni. Ecco i cartelli che sfilano al corteo, tra gli altri si legge "No compassione, sì rivoluzione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev