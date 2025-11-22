Piano Mattei, Meloni al G20: I risultati che sta producendo sono fatti – Il video

Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
22 Novembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Sudafrica, 22 novembre 2025 "L’Organizzazione Mondiale del Commercio ha bisogno di essere ripensata, e deve essere chiaro a tutti che i partenariati sono reali solo quando sono paritari e generano benefici a tutti gli attori coinvolti. Questa è la filosofia che ha guidato l'Italia attraverso la lente del Piano Mattei per l'Africa. Un modo nuovo di guardare al continente africano, non come un problema ma come una opportunità; non fare lezioni dall'alto verso il basso, ma con rispetto. Si tratta di un’iniziativa che coinvolge già 14 Nazioni africane – numero che intendiamo aumentare ogni anno – e che può contare su sinergie ben strutturate con l’Unione Africana, le Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e l’Unione Europea con il Global Gateway. I risultati che sta producendo sono fatti. Penso al Corridoio di Lobito tra Angola e Zambia per collegare e far prosperare regioni oggi isolate, al quale stiamo dando un contributo importante. Penso all’apertura a Roma dell’AI Hub for Sustainable Development, che coinvolgerà centinaia di start-up africane per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Penso all'utilizzo delle acque reflue nell'ambizioso progetto TANIT in Tunisia per il recupero di terreni improduttivi", così la premier Giorgia Meloni al G20 in Sudafrica. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

