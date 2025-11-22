Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
Trump riceve Mamdani alla Casa Bianca: Collaboriamo per New York, è la città che amiamo – Il video

22 Novembre 2025 - 02:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 22 novembre 2025 "Abbiamo avuto un incontro oggi che mi ha davvero sorprendente… Lo aiuterò a realizzare i suoi sogni per New York. Potremmo non essere d'accordo su come arrivare all'obiettivo, ma collaboriamo per New York. È una città che tutti e due amiamo", così Trump alla Casa Bianca ricevendo il neoeletto sindaco di New York Mamdani. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

