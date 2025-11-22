Trump: Zelensky contro piano pace per l'Ucraina? Vi ricordate, gli dissi che non ha le carte – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 22 novembre 2025 “Dovrà piacergli. E se non gli piace, allora dovranno continuare a combattere. A un certo punto dovrà accettare qualcosa. Ricordate proprio nello Studio Ovale non molto tempo fa, gli ho detto: "Non hai le carte”. Non dimenticate che ho ereditato questa guerra. Con me questa guerra non sarebbe mai iniziata. Ho ereditato questa guerra. Pensavo che avrebbero dovuto fare un accordo un anno fa, due anni fa. Ma non avevate il Presidente giusto”. Così Trump alla Casa Bianca ricevendo il neoeletto sindaco di New York Mamdani. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev