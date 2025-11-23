Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
Colpo di scena in F1, squalificate le McLaren dopo il GP di Las Vegas: così si riapre il Mondiale – La classifica

23 Novembre 2025 - 11:36 Ugo Milano
Norris e Piastri erano arrivati secondo e quarto, ma entrambe le monoposto per i giudici non erano in regola. La zampata di Verstappen

Colpo di scena a poche ore dalla conclusione del Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas, vinto nella notte italiana da Max Verstappen (RedBull). Dopo un’indagine lampo della Federazione automobilistica internazionale (Fia) le due McLaren guidate da Lando Norris e Oscar Piastri, arrivati rispettivamente secondo e quarto al traguardo, sono state squalificate per non conformità del cosiddetto plank, il fondo della vettura. Ad avanzare così sono le Mercedes di George Russell, “promosso” secondo, e di Kimi Antonelli, terzo. Subito dietro, diventa quarto Charles Leclerc, mentre l’altra Ferrari di Lewis Hamilton sale in ottava posizione. Si riapre così a conti fatti il Mondiale di Formula 1. Ora Verstappen agguanta Piastri in seconda posizione in classifica e riduce la distanza da Norris, in vantaggio di soli 24 punti. Con due Gp e una sprint ancora da correre, tutto può ancora succedere: ci sono 58 punti in palio.

La classifica piloti di F1 aggiornata

Ecco come si presenta ora la classifica mondiale aggiornata dei piloti dopo l’intervento della Fia riguardo al Gp di Las Vegas

  1. Lando Norris (McLaren) – 390 punti
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 366 punti
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 366 punti
  4. George Russell (Mercedes) -294 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 226 punti
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 137 punti
  8. Alex Albon (Williams) – 73 punti
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 punti
  11. Carlos Sainz (Williams) – 48 punti
  12. Oliver Bearman (Haas) – 41 punti

La classifica costruttori di F1 aggiornata

Così invece la classifica aggiornato del mondiale costruttori:

  1. McLaren – 756 punti
  2. Mercedes – 431 punti
  3. Red Bull – 394 punti
  4. Ferrari – 378 punti
  5. Williams – 121 punti
  6. Racing Bulls – 87 punti
  7. Aston Martin – 72 punti
  8. Haas – 70 punti
