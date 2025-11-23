Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Il piano di pace proposto per l'Ucraina non è l'offerta finale – Il video

23 Novembre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 23 novembre 2025 “No, non è la mia offerta finale per l'Ucraina. Vorremmo raggiungere la pace. Avrebbe dovuto avvenire molto tempo fa. La guerra con la Russia non sarebbe mai dovuta scoppiare. Se fossi stato Presidente, non sarebbe mai scoppiata. Stiamo cercando di porvi fine. In un modo o nell'altro dobbiamo porvi fine”, lo ha detto Donald Trump parlando con i cronisti. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Scontri a Bologna tra ProPal e agenti, almeno 100 mila euro di danni. Il sindaco Lepore: «La fattura la mando a Piantedosi»

2.

Gasparri si collega dall’auto, ma scorda un “dettaglio”, la strigliata di Barbara Floridia (M5S): «Si metta la cintura!» – Il video

3.

Se oggi ci fossero le primarie di centrosinistra, Giuseppe Conte vincerebbe su Schlein di 14 punti (e pure su Salis) – il sondaggio di Youtrend

4.

«Il maschio? Non accetta la parità: è nel suo Dna», polemica sul ministro Nordio. Le frasi della ministra Roccella: «Femminicidi? Non calano con educazione sessuale»

5.

Chi ha registrato Garofani sul “piano del Quirinale” contro Meloni? «C’è odore di 007 russi»