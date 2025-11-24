Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
Si è finto la madre per la pensione: ecco la foto per la carta d’identità

24 Novembre 2025 - 07:11 Alba Romano
Il Corriere della Sera riprende lo scatto che il figlio di Graziella Dall'Oglio si è fatto fare per il documento truccato come la madre

È stata l’impiegata dell’anagrafe di Borgo Virgilio (Mantova) a scoprire che Graziella Dall’Oglio era in realtà suo figlio. La sedicente donna si è presentata per rifare la carta d’identità. L’impiegata l’ha subito fatto notare ai suoi superiori, i quali hanno avvertito il sindaco e gli agenti della polizia locale. Così è partita l’indagine interna che ha confrontato la foto della carta d’identità scaduta con quella nuova: le possiamo vedere entrambe in copertina. E infatti era il figlio, un infermiere disoccupato.

53 mila euro

L’uomo ha incassato negli anni 53 mila euro, frutto della pensione di reversibilità del marito medico. Solo dopo i carabinieri hanno deciso di fare un sopralluogo a casa dell’infermiere. E hanno trovato il cadavere della madre ormai mummificato. L’ultima volta che si è vista la donna in Comune è stato dieci anni fa, quando è venuta per la vecchia carta d’identità. Comunque non avevano problemi economici. Al di là della pensione abbiamo trovato delle proprietà immobiliari intestate a entrambi: tre case, dei terreni», racconta il sindaco Francesco Aporti.

