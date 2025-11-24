Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Donzelli (FdI): "Serve una legge elettorale che garantisca la stabilità che abbiamo oggi" – Il video

24 Novembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2025 "L'Italia sta godendo in questo momento non soltanto di un buon Governo, secondo me, ma anche di una stabilità politica. Una stabilità politica che è il frutto sicuramente della compattezza del centrodestra, ma anche di una divisione che c'è stata alle scorse elezioni politiche all'interno del cosiddetto campo largo. Se dovessimo votare oggi, non ci sarebbe la stessa stabilità politica, né in caso di vittoria del centrodestra, né in caso di vittoria del centrosinistra. Noi crediamo che questa stabilità politica sia utile alla nazione. E' una riflessione che abbiamo fatto anche sulla legge elettorale. Da questo punto di vista non ci sono dogmi: faremo un confronto sereno perché crediamo che questa stabilità serva alla nazione, lo vediamo nei dati economici che sicuramente sono buoni. Indipendentemente poi da chi vincerà: se perdessimo andremmo all'opposizione serenamente, se invece vincessimo continueremmo a governare" così il deputato Giovanni Donzelli di FdI. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni regionali Veneto, Campania e Puglia 2025, alle 19 affluenza in calo al 26,45 per cento: oltre 3 punti in meno. I candidati al dopo Zaia, De Luca ed Emiliano

2.

La gaffe sui social del ministro Musumeci: per ricordare il terremoto dell’Irpinia postano una foto di Amatrice

3.

Scontri a Bologna tra ProPal e agenti, almeno 100 mila euro di danni. Il sindaco Lepore: «La fattura la mando a Piantedosi»

4.

Gasparri si collega dall’auto, ma scorda un “dettaglio”, la strigliata di Barbara Floridia (M5S): «Si metta la cintura!» – Il video

5.

Elezioni regionali Puglia 2025, quando e come votare? Il fac simile della scheda elettorale