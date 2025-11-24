Donzelli (FdI): "Serve una legge elettorale che garantisca la stabilità che abbiamo oggi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2025 "L'Italia sta godendo in questo momento non soltanto di un buon Governo, secondo me, ma anche di una stabilità politica. Una stabilità politica che è il frutto sicuramente della compattezza del centrodestra, ma anche di una divisione che c'è stata alle scorse elezioni politiche all'interno del cosiddetto campo largo. Se dovessimo votare oggi, non ci sarebbe la stessa stabilità politica, né in caso di vittoria del centrodestra, né in caso di vittoria del centrosinistra. Noi crediamo che questa stabilità politica sia utile alla nazione. E' una riflessione che abbiamo fatto anche sulla legge elettorale. Da questo punto di vista non ci sono dogmi: faremo un confronto sereno perché crediamo che questa stabilità serva alla nazione, lo vediamo nei dati economici che sicuramente sono buoni. Indipendentemente poi da chi vincerà: se perdessimo andremmo all'opposizione serenamente, se invece vincessimo continueremmo a governare" così il deputato Giovanni Donzelli di FdI. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev