La Russa: Garofani lasci suo ruolo al Quirinale a qualcun altro – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 24 novembre 2025 "Francesco Saverio Garofani è il segretario del Consiglio supremo di Difesa, quello che si deve occupare della difesa nazionale. Credo che forse è meglio che quel ruolo lo lasci a qualcun altro. Si parla di un Consigliere che in ambiente di tifosi, a ruota libera, si è lasciato andare improvvidamente a tutta una serie di valutazioni su governo, su Melonii. Se lo dice un consigliere del presidente della Repubblica non si può addossare questo pensiero al presidente, ma una critica a questo consigliere è assolutamente legittima, soprattutto se gli è stata chiesta una smentita e lui ha detto 'si trattava di chiacchiere di amici'. Fosse stato uno di destra oggi lo vedremo appeso ai lampioni di qualche città o cattolicamente crocifisso. Si tratta dei suoi personali desideri, che non sono degni di uno che fa il Consigliere del Presidente". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo all'evento Italia Direzione Nord in Triennale, a Milano. Italia Direzione Nord Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev