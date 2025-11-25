La Russa ricorda Ornella Vanoni in Aula e chiede un minuto di silenzio. Poi, l'applauso dei Senatori – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 "Non parlerò a lungo di Ornella Vanoni, tutti ricordiamo chi è, le sue canzoni, la sua irregolarità simpatica e fantasiosa. Chiedo di rivolgere una preghiera e rimanere in silenzio per qualche secondo in memoria di Ornella Vanoni". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, in apertura della seduta dell'Aula di Palazzo Madama. I senatori hanno ricordato l'artista con qualche istante di silenzio e un lungo applauso. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev