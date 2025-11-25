Ultime notizie BambiniElezioni RegionaliFemminicidiOrnella VanoniUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

La Russa ricorda Ornella Vanoni in Aula e chiede un minuto di silenzio. Poi, l'applauso dei Senatori – Il video

25 Novembre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 "Non parlerò a lungo di Ornella Vanoni, tutti ricordiamo chi è, le sue canzoni, la sua irregolarità simpatica e fantasiosa. Chiedo di rivolgere una preghiera e rimanere in silenzio per qualche secondo in memoria di Ornella Vanoni". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, in apertura della seduta dell'Aula di Palazzo Madama. I senatori hanno ricordato l'artista con qualche istante di silenzio e un lungo applauso. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Regionali 2025, il centrodestra tiene il Veneto, il campo largo vince in Puglia e Campania. Schlein: «Uniti si stravince, oggi Meloni non festeggia»

2.

Le elezioni in Veneto e la doccia fredda per Giorgia Meloni, si riapre la partita per la Lombardia

3.

Elezioni regionali 2025: affluenza sotto il 50% in Veneto Campania e Puglia, l’astensionismo domina la scena

4.

Salvini: «Niente soldi all’Ucraina se invece di aiutare i bambini si pagano mignotte e ville all’estero»