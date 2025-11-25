Ultime notizie BambiniElezioni RegionaliOrnella VanoniUcrainaVolodymyr Zelensky
Piani pace Ucraina, Zelensky: Putin vuole infrangere il principio d’integrità territoriale – Il video

25 Novembre 2025 - 01:45 Redazione
(Agenzia Vista) Svezia, 24 novembre 2025 "Il problema principale che devono affrontare i colloqui di pace è la richiesta di Vladimir Putin di riconoscimento legale del territorio che ha"rubato all'Ucraina. Ciò violerebbe il principio di integrità territoriale e sovranità. I confini non possono essere modificati con la forza. Continuate a fare pressione sulla Russia. La Russia continua a uccidere persone", conclude. Così Volodymyr Zelensky, rivolgendosi al parlamento svedese. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

