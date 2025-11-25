Ultime notizie BambiniElezioni RegionaliFemminicidiOrnella VanoniUcraina
Serra (Coldiretti): "Con premio 'Amiche della Terra' promuoviamo agricoltura che educhi al rispetto" – Il video

25 Novembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 "Siamo alla terza edizione del Premio Amiche della Terra e il messaggio che vogliamo lanciare è chiaro: l’agricoltura non è solo produzione, allevamento o trasformazione, ma è soprattutto agricoltura sociale. Noi donne di Coldiretti portiamo avanti da anni progetti concreti contro la violenza sulle donne e la violenza di genere: iniziative come Fattorie della Tenerezza e Coltiviamo il Rispetto, ma anche l’accoglienza nelle nostre aziende di tante donne vittime di violenza. C’è una vera partnership tra agricoltura e mondo sociale, che si esprime anche nella collaborazione con Libera e con la Fondazione Una Nessuna Centomila, attraverso cui offriamo un aiuto concreto alle donne, restituendo libertà, autonomia e soprattutto indipendenza economica, fondamentale per allontanarsi dagli ambienti di abuso. Un’agricoltura, dunque, che parla di dignità e cura, e che educa le nuove generazioni alla terra, all’ambiente e, soprattutto, al rispetto delle persone" così la presidente delle donne di Coldiretti Mariafrancesca Serra, a margine della presentazione della terza edizione del premio 'Amiche della Terra', presentato in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

