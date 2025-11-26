Ultime notizie BambiniElezioni RegionaliFemminicidiOrnella VanoniUcraina
ECONOMIA & LAVOROBankitaliaEmendamentiGiorgia MeloniGoverno MeloniLegge di bilancioMes

Manovra, vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi. Oltre 100 emendamenti non passano. Salvi l’oro di Bankitalia e le quote del Mes

26 Novembre 2025 - 13:36 Stefania Carboni
embed
manovra emendamenti
manovra emendamenti
Tanti i punti da approfondire dagli gli affitti brevi, all'estensione dell'iperammortamento e l'ampliamento esenzione dell'Isee sulla prima casa

Si sta tenendo in queste ore a Palazzo Chigi un nuovo vertice sulla manovra. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta vedendo i leader di maggioranza per fare un punto sulle modifiche alla legge di Bilancio, all’esame del Senato. Tra i punti da approfondire «gli affitti brevi, l’estensione dell’iperammortamento, il regime fiscale sui dividendi, l’ampliamento esenzione dell’Isee sulla prima casa, e le misure per favorire l’emersione dell’oro da investimenti». 

Gli emendamenti non ammessi in manovra: 105

Sono 105 gli emendamenti alla manovra che non hanno passato la tagliola dell’inammissibilità dalla presidenza della commissione Bilancio del Senato. Nel dettaglio, sono 18 quelli dichiarati inammissibili per materia e 87 per copertura. Per quanto riguarda i primi, questi potranno essere sostituiti con pari numero di altre proposte di modifica alla legge di Bilancio. Entro però 24 ore, ma dalla quinta commissione fanno sapere che già entro stasera, dato il basso numero, le forze presenteranno le sostituzioni adatte. Quelli saltati per copertura potranno invece esser riformulati. Passano quello a firma Malan (FdI) che stabilisce come la proprietà dell’oro della Banca d’Italia sia dello Stato e quello a firma Testor e Dreosto (Lega) che prevede la vendita delle quote del Mes detenute dall’Italia.

Condoni edilizi: cosa è sopravvissuto alla tagliola

Sopravvivono al vaglio di ammissibilità 4 su 5 delle proposte di modifica sui condoni edilizi, compresa quella che rimodula le sanzioni. Fermato un emendamento – a firma FdI – che stabiliva che i Comuni fossero obbligati a rilasciare i titoli abilitativi edilizi in sanatoria a seguito dei procedimenti già previsti entro il 31 marzo 2026. Vanno avanti la tassazione dell’oro «da investimenti», presentate da Lega e FI. Gli azzurri con lo stesso emendamento chiedono la cancellazione dell’articolo sui dividendi. 

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Il grande bluff del Villaggio Olimpico di Milano: meno di un posto letto su tre sarà affittato agli studenti a prezzi calmierati

2.

L’indagine su Amazon accusata di contrabbando, i sospetti nel magazzino di Bergamo sui prodotti cinesi

3.

Flat tax per i dipendenti, premiati gli straordinari e i lavoratori del turismo: chi ne beneficia e quanto risparmia

4.

Trucchi nascosti nel latte e prezzi invertiti: così Pam ha licenziato 10 dipendenti in 3 mesi con il «test del carrello»

5.

Altro anno da dimenticare per Lapo Elkann: perdono tutte le sue società. Rimborsati i prestiti a Deutsche Bank, tocca a lui ora prestare 4 milioni di euro

leggi anche
Claudio Lotito
POLITICA

Claudio Lotito firma 266 emendamenti alla manovra di Giorgetti. Meno tasse sulla birra e sulle ostriche, bonus scuola e alle famiglie numerose

Di Fosca Bincher
piano casa
POLITICA

Legge di Bilancio, rispunta il Piano casa per le coppie giovani. Ma anche per anziani e separati. Romeo: «Ora la palla passa alla Ragioneria dello Stato»

Di Sofia Spagnoli
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Il bonus da 1.500 euro per chi iscrive i figli alle scuole private

Di Alba Romano