Macron annuncia oggi il nuovo servizio militare volontario. Rn: «I francesi non vogliono morire per l’Ucraina»

Il nuovo programma sostituirà il Servizio Nazionale Universale introdotto nel 2019. Le critiche delle opposizioni

Il presidente francese Emmanuel Macron annuncerà oggi giovedì 27 novembre un nuovo Servizio Nazionale Universale. Ovvero un servizio militare volontario, destinato a soddisfare le esigenze delle forze armate, in un momento in cui governo e militari mettono in guardia dalle minacce russe e dal crescente rischio di conflitti, che potrebbero infiammare il dibattito politico. Il presidente ha anticipato i termini del servizio due giorni fa, assicurando agli ascoltatori della radio privata RTL che il piano non è «di inviare i nostri giovani in Ucraina», scrive l’agenzia France Presse.

L’esercito francese

Il presidente visiterà la 27a Brigata di Fanteria di Montagna (BIM) a Varces, nell’Isère, dove terrà un discorso sul nuovo programma, che segnerà anche la fine del Servizio Nazionale Universale (SNU). Promessa da Macron durante le elezioni presidenziali del 2017 in nome della “coesione nazionale” e poi lanciata nel 2019, la SNU (Servizio Nazionale Universale), destinata ai minori dai 15 ai 17 anni, non è mai stata attuata a livello nazionale. E «non è più adatta al contesto strategico» creato dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, riconosce l’Eliseo. Il piano successore se ne discosterà in modo significativo, pur dovendo rispondere alla stessa «necessità di coinvolgimento dei giovani».

Il Servizio Nazionale Universale (SNU)

Questa «nuova forma di servizio nazionale» sarà «basata sulla partecipazione volontaria» e sarà «molto più militarizzata», afferma una fonte vicina al presidente. Rivolta ai giovani adulti, sia uomini che donne, sarà anche più lunga dei «soggiorni di coesione» di 12 giorni della SNU. A gennaio Macron ha annunciato la sua intenzione di «consentire ai giovani volontari di imparare a fianco delle forze armate e di rafforzare i loro ranghi», se necessario. Il servizio militare obbligatorio è stato abolito in Francia nel 1997. Da allora, il governo e gli alti ufficiali hanno lavorato sulle modalità migliori per dotare le forze armate di personale aggiuntivo.

In caso di crisi

L’obiettivo è «creare un bacino di personale che possa essere mobilitato in caso di crisi», secondo la revisione strategica pubblicata il 14 luglio. Il nuovo servizio nazionale verrà avviato in un periodo di forti vincoli di bilancio, quando sarà necessario ospitare, equipaggiare e addestrare le giovani reclute. La sua attuazione sarà quindi «graduale», afferma un consigliere del capo dello Stato. Promettendo un progetto «realistic» che «tenga conto dello stato attuale delle nostre risorse».

Inizio lento

Il nuovo Servizio Nazionale Universale (SNU) «inizierà lentamente», secondo una fonte vicina alla questione, che ha recentemente menzionato una forza lavoro di 2-3 mila persone nel primo anno. Poi un aumento graduale con un obiettivo a lungo termine di 50 mila unità all’anno. La durata proposta sarebbe di dieci mesi, con un indennizzo di diverse centinaia di euro. L’attuale Servizio Militare Volontario (SMV), creato nel 2015 e scelto da circa mille giovani ogni anno, così come il suo equivalente estero, il Servizio Militare Adattato (SMA, con quasi 6 mila giovani all’anno), proseguiranno parallelamente, ha confermato il Palazzo dell’Eliseo. I loro obiettivi sono diversi: si tratta di programmi di formazione e inserimento professionale con supervisione militare.

Il servizio militare in Europa

Dodici paesi europei hanno mantenuto o ripristinato la coscrizione obbligatoria. Di fronte al deterioramento della situazione strategica, una mezza dozzina di altri paesi ha deciso di ripristinare il servizio volontario. La Norvegia, il cui modello è in discussione ai massimi livelli di governo, ha reso obbligatoria la coscrizione obbligatoria per 12 mesi, sebbene il servizio venga effettivamente svolto solo dal 15% dei membri di una determinata fascia d’età, selezionati in base a qualifiche e motivazione. Da mesi, Macron lancia l’allarme sui pericoli crescenti e sulle minacce provenienti principalmente dalla Russia.

Il Rassemblement National

La scorsa settimana il generale Mandon ha dichiarato che il paese deve riscoprire la sua «forza d’animo. Per accettare la sofferenza al fine di proteggere ciò che siamo». Ed essere pronto ad «accettare la perdita dei propri figli». La dichiarazione è stata considerata «guerrafondaia» da alcuni a sinistra. Il Rassemblement National l’ha denunciata come un «errore» e ha avvertito che i francesi non sono «pronti a morire per l’Ucraina».