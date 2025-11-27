Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
POLITICAAtrejuElly SchleinFdIGiorgia MeloniGiuseppe ConteGoverno MeloniM5SPD

Meloni accetta il confronto con Schlein ad Atreju, ma pone una condizione: «Ci deve essere anche Conte»

27 Novembre 2025 - 19:55 Alba Romano
embed
giorgia-meloni-dibattito-elly-schlein-giuseppe-conte-atreju
giorgia-meloni-dibattito-elly-schlein-giuseppe-conte-atreju
La presidente del Consiglio su Facebook: «Non spetta a me decidere chi è il leader dell'opposizione»

La premier Giorgia Meloni ha accettato l’invito al confronto con Elly Schlein durante la prossima edizione di Atreju, dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant’Angelo. In un post pubblicato su Facebook, Meloni ha definito l’evento «una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente» e si è detta «pronta a confrontarsi con l’opposizione». Ma a una condizione: la presenza anche di Giuseppe Conte, leader del M5s. «Per due ragioni – ha spiegato –: la prima è che Conte, a differenza di Schlein, negli anni passati ha partecipato ad Atreju senza imporre alcun vincolo, anche quando era Presidente del Consiglio. La seconda è che non spetta a me stabilire chi sia il leader dell’opposizione, dal momento che il campo avverso non ne ha ancora scelto uno. Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi».

L’invito a Schlein

La risposta arriva dopo che, mercoledì 26 novembre, Schlein aveva fatto sapere di essere pronta a partecipare «solo se posso confrontarmi con Giorgia Meloni». La segretaria dem aveva infatti ricevuto ieri una telefonata con un nuovo invito ufficiale, dopo il rifiuto dello scorso anno, come riferito dal Corriere della Sera e dall’Ansa. Con il via libera della premier – accompagnato però dalla richiesta di includere anche Conte – si delineano le condizioni per un possibile faccia a faccia politico fuori dal Parlamento.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI La premier Giorgia Meloni durante una conferenza stampa con il primo ministro croato Andrej Plenkovic, Roma, 19 novembre 2025

Articoli di POLITICA più letti
1.

Nordio e il caso dei bambini nel bosco: «Pronto a esercitare i poteri disciplinari sui giudici». I dubbi del ministro sulle «azioni estreme»

2.

Salvini spiega perché il centrodestra ha bloccato il ddl stupri: «Vogliamo evitare vendette»

3.

Educazione sessuale all’asilo, FdI contro Silvia Salis: «Indecente, vuole scalare il Pd sulla pelle dei bambini?»

4.

L’analisi del voto delle elezioni regionali: «Ora rischio pareggio alle politiche»

5.

Violenza sessuale, il nodo del consenso. Roccella: «Il rischio è il rovesciamento dell’onere della prova». Nordio: «Fiducioso che ci sarà l’ok»

leggi anche
licenziamento palestina libera teatro scala
ATTUALITÀ

Licenziata per aver urlato «Palestina libera» alla Scala, condannato il Teatro: «Fu allontanamento politico» Quanto vale il risarcimento

Di Alba Romano
FACT-CHECKING

Giorgia Meloni non ha uno stipendio da 284 mila euro all’anno

Di Marianna Satta
giorgia meloni consenso stupro legge patto elly schlein
POLITICA

Consenso libero, Meloni: «La norma si farà, nessuno scambio di voti». E avverte Schlein: «Non usatela contro di me»

Di Ugo Milano
Elly Schlein e Giorgia Meloni
POLITICA

Il primo dibattito tra Schlein e Meloni? L’invito ad Atreju e la condizione: «Vengo solo se c’è un confronto con lei»

Di Giovanni Ruggiero
michela di biase
POLITICA

Violenza sessuale e consenso, Di Biase: «Da Salvini parole sessiste. Parli con tutte le parlamentari di centrodestra che hanno lavorato al testo» – Il video

Di Sofia Spagnoli
elezioni regionali analisi voto elezioni politiche rischio pareggio
POLITICA

L’analisi del voto delle elezioni regionali: «Ora rischio pareggio alle politiche»

Di Alessandro D’Amato