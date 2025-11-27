Meloni accetta il confronto con Schlein ad Atreju, ma pone una condizione: «Ci deve essere anche Conte»

La presidente del Consiglio su Facebook: «Non spetta a me decidere chi è il leader dell'opposizione»

La premier Giorgia Meloni ha accettato l’invito al confronto con Elly Schlein durante la prossima edizione di Atreju, dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant’Angelo. In un post pubblicato su Facebook, Meloni ha definito l’evento «una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente» e si è detta «pronta a confrontarsi con l’opposizione». Ma a una condizione: la presenza anche di Giuseppe Conte, leader del M5s. «Per due ragioni – ha spiegato –: la prima è che Conte, a differenza di Schlein, negli anni passati ha partecipato ad Atreju senza imporre alcun vincolo, anche quando era Presidente del Consiglio. La seconda è che non spetta a me stabilire chi sia il leader dell’opposizione, dal momento che il campo avverso non ne ha ancora scelto uno. Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi».

L’invito a Schlein

La risposta arriva dopo che, mercoledì 26 novembre, Schlein aveva fatto sapere di essere pronta a partecipare «solo se posso confrontarmi con Giorgia Meloni». La segretaria dem aveva infatti ricevuto ieri una telefonata con un nuovo invito ufficiale, dopo il rifiuto dello scorso anno, come riferito dal Corriere della Sera e dall’Ansa. Con il via libera della premier – accompagnato però dalla richiesta di includere anche Conte – si delineano le condizioni per un possibile faccia a faccia politico fuori dal Parlamento.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI La premier Giorgia Meloni durante una conferenza stampa con il primo ministro croato Andrej Plenkovic, Roma, 19 novembre 2025