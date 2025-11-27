Ultime notizie BambiniFemminicidiLegge di bilancioOrnella VanoniUcraina
Mattarella: Natalità tema vitale per il nostro Paese e per l'Europa – Il video

27 Novembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2025 “La struttura, l’equilibrio demografico di un Paese, sono l’immagine dei suoi cittadini nel definirne il futuro. In uno Stato democratico come la nostra Repubblica i temi della natalità sono come espressione alta del dovere delle strutture pubbliche di porre i cittadini nella condizione di esprimere in piena libertà la loro vocazione alla genitorialità. La continuità si manifesta nel succedersi delle generazioni. La natalità è un tema vitale per il nostro Paese e per l’Europa”. Così ha parlato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla V Edizione degli Stati generali della Natalità a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

