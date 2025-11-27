Mattarella a Stati Generali Natalità: Dai migranti contributo prezioso alla nostra società – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2025 “Parlare di natalità è un dovere che ci viene indicato dall’articolo 31 della Costituzione. Non è questione che si risolve nell’oggi. Affrontare i temi della natalità nel nostro Paese non è in contrapposizione con l’integrazione dei migranti. Con il loro lavoro contribuiscono al benessere delle nostre comunità. Si tratta di un contributo prezioso”. Così ha parlato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla V Edizione degli Stati generali della Natalità a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev