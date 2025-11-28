Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Conte a FdI: Sono disponibile a fare confronto con Meloni in casa vostra, valutate voi – Il video

28 Novembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Bologna, 28 novembre 2025 "Dico a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia: 'Io ci sono'. Sono disponibile a fare questo confronto in casa vostra, valutate voi. Quest'anno mi era stata richiesta una disponibilità eventualmente a partecipare e l'avevo data. L'ho data già da qualche giorno. Anche quest'anno mi è stato detto che non era previsto il confronto con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Andando a casa altrui, ho ritenuto, comunque, che il confronto democratico è sempre bene che si faccia. Poi c'è stato un elemento nuovo. Elly Schlein ha chiesto un confronto pubblico e ha posto come condizione questo confronto pubblico diretto con Meloni. Ieri sera, vengo a sapere che Elly Schlein, saputo della mia presenza, ha preferito ritirarsi. A me questo dispiace', lo ha dichiarato il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte nel suo intervento in collegamento agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna. Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Michele Emiliano vuole tornare magistrato, ma raddoppiandosi lo stipendio: la richiesta 22 anni dopo la sua ultima udienza

2.

Nordio e il caso dei bambini nel bosco: «Pronto a esercitare i poteri disciplinari sui giudici». I dubbi del ministro sulle «azioni estreme»

3.

Dopo Francia e Germania torna la leva militare anche in Italia? Crosetto: «Presto il piano in Consiglio dei ministri, sarà volontaria» – Il video

4.

Il governatore Giani e la patente ritirata alla sua capo di gabinetto Manetti

5.

Angelo Bonelli: «La famiglia nel bosco ha idee verdi. Ma non si impongono ai bimbi. Mia figlia era introversa, la scuola l’ha trasformata e mi ha reso un papà felice»