Gualtieri: "Dire no all'immigrazione è stupido oltre che sbagliato, puntare su integrazione" – Il video

28 Novembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 "Dire un ideologico no all'immigrazione, è una delle cose più stupide, non solo sbagliate, ma anche stupide. Tanto, se ci sono i vuoti, i pieni si riempiono, quindi è una battaglia come contro i mulini a vento. Occorre occuparsi della qualità, occupiamoci di più di come noi riusciamo, per esempio, a sostenere l'immigrazione di famiglie più che dei singoli. E questo sarebbe una cosa molto giusta, intanto perché queste persone, che sono persone che se hanno dei diritti, stanno meglio. Secondo, perché sotto tanti profili, della possibilità di integrazione, perché i loro i figli vanno a scuola. E i bambini tra di loro stanno benissimo, non ci sono problemi d'integrazione" così il sindaco di Roma intervenendo agli Stati generali della Natalità a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

