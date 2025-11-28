È morta Sarah Beckstrom, la giovane Guardia Nazionale colpita durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca

Ad annunciare il decesso è stato il Presidente Donald Trump

Sarah Beckstrom aveva solo 20 anni. Era arrivata a Washington da poche settimane, in servizio con la Guardia Nazionale. È morta dopo ore di interventi chirurgici, colpita dall’afghano Rahmanullah Lakanwal durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il Presidente Donald Trump, durante la tradizionale chiamata del Giorno del Ringraziamento rivolta ai militari in servizio: «Sarah Beckstrom di West Virginia. Era altamente rispettata, magnifica, ha iniziato il servizio nel giugno 2023. È appena venuta a mancare. È stata attaccata in modo brutale. Non è più con noi, ci guarda dall’alto». Il Presidente ha poi aggiornato sulle condizioni dell’altro militare ferito, Andrew Wolfe: «Sta lottando per la vita. È in condizioni molto gravi».

Chi era Sarah Beckstrom

Beckstrom si era diplomata nel 2023 alla Webster County High School, che oggi la ricorda con parole di profonda gratitudine: «Sarah ha sempre dimostrato la forza, il carattere e l’impegno che rendono orgogliosa la nostra comunità. La sua scelta di servire il Paese rappresenta il meglio dei nostri studenti», recita la nota della scuola che ha diffuso una sua foto. Aveva iniziato il servizio il 26 giugno 2023 ed era assegnata alla 863rd Military Police Company, 111th Engineer Brigade della West Virginia Army National Guard.