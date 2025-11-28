Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Stati generali salute Lazio, Rocca: Lavoro tavoli continuerà a testa bassa per risposte a cittadini – Il video

28 Novembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2025 “Il lavoro dei tavoli degli Stati generali della salute della regione Lazio non finisce oggi, ma continuerà a testa bassa per dare risposte ai cittadini. È stato un lavoro straordinario. Ho sentito parole di soddisfazione dalle associazioni dei pazienti, dagli operatori che hanno partecipato ai tavoli e dalle associazioni di categoria”. Lo ha affermato il presidente della regione Lazio Francesco Rocca in occasione del secondo e ultimo giorno degli Stati Generali della salute del Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Michele Emiliano vuole tornare magistrato, ma raddoppiandosi lo stipendio: la richiesta 22 anni dopo la sua ultima udienza

2.

Nordio e il caso dei bambini nel bosco: «Pronto a esercitare i poteri disciplinari sui giudici». I dubbi del ministro sulle «azioni estreme»

3.

Dopo Francia e Germania torna la leva militare anche in Italia? Crosetto: «Presto il piano in Consiglio dei ministri, sarà volontaria» – Il video

4.

Il governatore Giani e la patente ritirata alla sua capo di gabinetto Manetti

5.

Angelo Bonelli: «La famiglia nel bosco ha idee verdi. Ma non si impongono ai bimbi. Mia figlia era introversa, la scuola l’ha trasformata e mi ha reso un papà felice»