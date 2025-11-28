Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
Trump: È morta Sarah Beckstrom, soldatessa della Guardia nazionale ferita a Washington – Il video

28 Novembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 28 novembre 2025 "Purtroppo devo dirvi che proprio pochi secondi fa mi hanno detto che Sarah Beckmrom del West Virginia, una delle Guardie nazionali ferite nell'attentato a Washington, molto rispettata, persona giovane e magnifica, che ha iniziato il servizio nel giugno del 2023, eccezionale sotto ogni punto di vista, è morta. È appena morta, non è più con noi. Ci sta guardando in questo momento. I suoi genitori sono con lei. Questo è appena successo. È stata selvaggiamente aggredita ed è morta. Non è più con noi. Persona incredibile, eccezionale sotto ogni aspetto e in ogni reparto. È orribile", lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

