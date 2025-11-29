Andriy Yermak: chi è l’ex braccio destro di Zelensky e cosa c’entra con la corruzione in Ucraina

Un licenziamento che rischia di destabilizzare la presidenza. Secondo i critici la sua influenza su Zelensky è «come un'ipnosi». E tutti lo chiamavano "vicepresidente"

Nella notte Kiev è finita sotto un altro attacco di droni russi. Poche ore prima il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha licenziato il suo capo di gabinetto Andriy Yermak per l’indagine per corruzione. Un licenziamento che rischia di destabilizzare la presidenza. E che arriva mentre i soldati ucraini lottano in prima linea e il paese sta provando a negoziare la fine della guerra con Stati Uniti e Russia.

Zelensky e Yermak

Andriy Yermak, 54 anni, ha guidato la delegazione ucraina ai colloqui con gli Stati Uniti. Ed è stato uno dei membri più importanti della squadra del presidente Zelensky. Il suo licenziamento arriva due settimane dopo la rivelazione di un importante scandalo di corruzione nel settore energetico. «Il Capo di Gabinetto, Andriy Yermak, ha rassegnato le sue dimissioni», ha annunciato Zelensky nel suo messaggio quotidiano pubblicato sui social media, ringraziandolo per aver «sempre rappresentato la posizione dell’Ucraina». Successivamente il presidente ha emesso un decreto che conferma le dimissioni di Yermak, che lavorava nello staff dal 2020. Zelensky ha dichiarato che avrebbe incontrato sabato i potenziali sostituti. E ha invitato gli ucraini a «non perdere la loro unità».

L’ipnotizzatore

In molti hanno messo in dubbio la crescente influenza di Yermak e il suo controllo sui contatti di Zelensky negli ultimi anni. L’Agenzia Nazionale Anticorruzione Ucraina (NABU) e la Procura Speciale (SAP) hanno condotto perquisizioni presso la sua abitazione. Secondo l’opposizione le perquisizioni sono collegate allo scandalo corruzione nell’energia, che ha già portato al licenziamento di due ministri e a diversi arresti a inizio novembre. Secondo le accuse la NABU ha scoperto un “sistema criminale”, orchestrato, secondo gli inquirenti, da uno stretto collaboratore del presidente, che ha consentito l’appropriazione indebita di circa 86 milioni di euro nel settore energetico.

Timur Mindich

Zelensky ha imposto sanzioni al presunto organizzatore, Timur Mindich, suo ex socio in affari e caro amico. Secondo un parlamentare dell’opposizione Yermak viene indirettamente menzionato nelle registrazioni delle conversazioni tra i sospettati come colui che ordinava pressioni sulle agenzie anticorruzione. Apparirebbe con lo pseudonimo di “Ali Baba”, che combina le prime lettere del suo nome e del suo cognome, Andriy Borysovych. Ex produttore cinematografico e avvocato specializzato in proprietà intellettuale, Yermak aveva lavorato con il presidente Zelensky all’epoca in cui faceva l’attore. Era considerato il secondo uomo più influente del paese.

I negoziati

Dall’inizio dell’invasione russa, quasi quattro anni fa, ha guidato diversi round di negoziati con gli americani a Washington e, più recentemente, lo scorso fine settimana a Ginevra. Lo scandalo «indebolisce» la posizione dell’Ucraina nei negoziati e la Russia ne approfitterà, ha detto all’agenzia France Presse l’analista politico ucraino Volodymyr Fesenko. L’influenza di Yermak su Zelensky è un argomento molto dibattuto in Ucraina dall’inizio della guerra. I critici lo hanno accusato di aver esercitato un potere eccessivo, rendendo di fatto il comando della politica estera del Paese e controllando l’accesso al presidente.

Come un’ipnosi

La sua influenza su Zelensky è «come un’ipnosi», ha dichiarato sarcasticamente all’AFP una fonte di alto rango all’interno del partito presidenziale a novembre. Andriy Yermak ha «escluso il Ministero degli Esteri» dai negoziati con Washington, secondo questa fonte. «Yermak non permette a nessuno di avvicinarsi a Zelensky, tranne ai lealisti». E cerca di «influenzare quasi ogni decisione della presidenza», ha dichiarato all’AFP un ex alto funzionario che ha lavorato con il capo dello Stato. A volte soprannominato «vicepresidente», Yermak ha accompagnato Zelensky a quasi tutti gli eventi ufficiali.