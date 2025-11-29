Zelensky: Nominato Umerov per trovare con gli Usa un modo per finire la guerra in Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 29 novembre 2025 "Il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell'Ucraina e capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, è già in viaggio verso gli Stati Uniti con la sua squadra e il suo compito è chiaro: individuare rapidamente e in modo sostanziale le misure necessarie per porre fine alla guerra. L'Ucraina continua a collaborare con gli Stati Uniti nel modo più costruttivo possibile e ci aspettiamo che i risultati degli incontri di Ginevra vengano ora elaborati negli Stati Uniti. Attendo con interesse il rapporto della nostra delegazione al termine dei lavori di domani. L'Ucraina sta lavorando per una pace dignitosa". Lo dice il presidente ucraino Zelensky confermando di aver nominato l'ex Ministro della Difesa Umerov a capo del team negoziala al posto di Jermak, dimessosi per le accuse di corruzione. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev