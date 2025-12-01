Dicembre, tutti gli scioperi previsti sotto l’albero di Natale. Dalla scuola ai viaggi, cosa c’è da sapere

Oltre a venerdì 12 dicembre, con la grande mobilitazione della Cgil, sono previsti altri stop: ecco dove

Se pensavate che a Novembre si fossero già fermati tutti, per dicembre è prevista una serie di manifestazioni e agitazioni sindacali che coinvolgeranno vari settori: dal trasporto pubblico alla logistica. Il venerdì più nero sarà quello 12 dicembre, data in cui è stato annunciato uno sciopero generale nazionale promosso dalla Cgil contro la manovra del governo Meloni. Uno stop che toccherà i trasporti, ma anche ospedali e scuole. Nel settore ferroviario sono segnalate interruzioni dalla mezzanotte del giorno prima fino alle 21. Mentre martedì 9 dicembre è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Roma (ATAC), indetta dal Sindacato Unitario Lavoratori. Verranno garantite le corse nelle fasce orarie fino alle 8.30 e nel tardo pomeriggio, tra le 17 e le 20.

Lo sciopero delle navi: 12 dicembre

A partire dalle ore 15 del 9 dicembre fino alle ore 14.59 dell’11 dicembre è previsto uno sciopero di 48 ore per il personale marittimo e amministrativo delle società di navigazione Tirrenia Cin e Moby. In una nota diffusa unitariamente, le organizzazioni Federmar, Ugl mare e Usb attaccano la contrazione dell’azienda, con una flotta ridotta e con meno personale a bordo. Nel mirino anche l’interruzione dei collegamenti sulla tratta tra Napoli e Palermo.

Lo stop dei voli: lo sciopero del 17 dicembre

Mercoledì 17 dicembre tra le 13 e le 17 l’agitazione includerà i servizi a terra e dipendenti di varie compagnie, inclusa Ita Airways. Incroceranno le braccia per 4 ore lo staff del centro di controllo d’area di Roma (Acc) e i servizi di handling come check-in, imbarco e assistenza a terra, aderenti a Assohandlers, negli scali principali. Si ferma anche il personale di Vueling, quello di scalo di Air France e Klm e il personale di volo e a terra di Ita Airways.