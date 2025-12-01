Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
POLITICAGiorgia MeloniGoverno MeloniNatale

Il fioretto di Giorgia Meloni: niente alcol fino a Natale

01 Dicembre 2025 - 07:36 Alba Romano
embed
giorgia meloni fioretto alcol
giorgia meloni fioretto alcol
Per la premier la rinuncia vale anche in Quaresima e nel mese mariano. A queste ha aggiunto il Natale quest'anno

«Non se ne parla, ho fatto il fioretto. Brindiamo a Natale…». Così ha risposto Giorgia Meloni a Padova in occasione delle elezioni regionali, dopo la vittoria di Alberto Stefani. Il suo aperitivo preferito, fa sapere oggi Il Messaggero, è proprio lo spritz. Non c’è ospite al quale, tra le mura della casa al Torrino, non lo abbia servito tra una mano di burraco o un dossier da affrontare e sviscerare per bene. Ma per questioni religiose ora la premier si asterrà dall’alcol. Almeno fino a natale.

La rinuncia di Meloni

Il quotidiano fa sapere che per la presidente del Consiglio la rinuncia vale anche in Quaresima e nel mese mariano. A queste ha aggiunto il Natale quest’anno. Tornerà a concedersi qualche drink – lo spritz su tutti – solo dalla settimana prima delle feste, per non tirarsi indietro di fronte ai tanti brindisi d’auguri che l’attendono. E sul fioretto c’è da dire che un recente sondaggio realizzato da skuola.net ha rivelato che il 24% dei maturandi affida le sorti del proprio esame a pellegrinaggi, preghiere e fioretti. Durante il Giubileo dei giovani dell’estate scorsa erano una pratica diffusissima tra il milione di under 20 che si erano riversati nelle strade di Roma. Tra chi era pronto a rinunciare alla Coca Cola, chi aveva sacrificato dolci, pasta o pizza, chi spergiurava di indossare sandali anche in inverno.

Il precedente di Berlusconi

Anche Silvio Berlusconi aveva raccontato di aver sospeso fumo, gioco e ballo in un’intervista a Bruno Vespa. Un fioretto per chiedere qualcosa indietro, una scelta fatta da chi è solito osservare una rinuncia in chiave religiosa. E Meloni? Avrà chiesto qualcosa alla Provvidenza in cambio e, soprattutto, che cosa?

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni sceglie Jeff Bezos per le forniture di beni a Palazzo Chigi. Dalla carta ai mobili da ufficio alle cineprese tutto da Amazon per 135 mila euro

2.

Niente presepe al Comune di Genova, la sindaca Salis vuole il «villaggio di Babbo Natale». Insorge il centrodestra: «Vuole cancellare il Natale»

3.

Francesca Albanese e l’irruzione ProPal alla Stampa, la frase che scatena la polemica: «Violenza sbagliata, ma sia monito per i giornali»

4.

Conte sfida Schlein: «Ok al confronto con Meloni ad Atreju». E Casalino attacca la dem: «Ha sbagliato tutto»

5.

Crosetto torna sulla leva militare: «Non capisco lo stupore. Bellicismo? Provocazione stupida e falsa»