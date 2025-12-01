Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Tajani: Dobbiamo adottare contromisure per la guerra ibrida. Noi impegnati per sicurezza cibernetica – Il video

01 Dicembre 2025 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 “Sulla guerra ibrida certamente dobbiamo adottare delle contromisure. La riforma del Ministero degli Esteri prevede la realizzazione di una direzione generale di sicurezza cibernetica. Anche noi siamo impegnati per garantire la sicurezza del nostro Paese e delle ambasciate. La guerra ibrida è un tema fondamentale”. Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani presso il Gazometro di Roma alla celebrazione dei 75 anni dell’Agenzia Giornalistica Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

