Vandalizzata Sinagoga Roma, Fadlun (Pres Comunità Ebraica): Non è accettabile. Intervenga il Governo – Il video

01 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 “Questo è un gesto che oltraggia la comunità ebraica. La ferisce profondamente. La targa è intitolata ad un bambino assassinato dal terrorismo palestinese, Stefano Mihal Gaj Tachè. Questo è un luogo di ritrovo in cui si incontrano famiglie e bambini. Nella Sinagoga si va a pregare e si crea senso di comunità. Colpire in questo modo la Sinagoga significa prevaricare il diritto dell’ebreo a condurre una vita normale. Non è accettabile. Il tutto si inserisce in un clima intimidatorio. L'attacco alla sede della Stampa di Torino e in generale l'antisemitismo è diventato uno strumento di contestazione politica il più abietto possibile. Chiediamo un intervento forte del Governo per fermare questa spirale d'odio”. Così in una video-dichiarazione Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma dopo gli atti vandalici alla Sinagoga Beth Michael di Monteverde, a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

