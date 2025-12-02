Cavo Dragone, Ricciardi (M5S): Non sto dietro a Tajani. Il Governo ci porta in guerra – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2025 “Noi ci associamo alla richiesta di informativa del ministro Crosetto, aggiungiamo anche la Presidente Meloni e tutto il Governo. In quest'aula non si dovrebbe parlare d'altro che se non di come ci state portando in Guerra. Cosa c'è di più grande di questo? Non ci stiamo più al giochino che oggi la Russia è una minaccia e domani non ha neanche i carri armati. Il gioco dell'ipocrisia è stato svelato e guardate le dichiarazioni di Cavo Dragone. Tajani ha parlato di problema di traduzione di fronte ad un Ammiraglio della Nato. Non sto più dietro alle parole di Tajani. Ogni giorno peggiora davvero la sua situazione”. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi alla Camera dei Deputati. Courtesy: Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev