Cavo Dragone, Tajani: Sono affermazioni di fatto. Hanno creato più clamore del dovuto – Il video

02 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2025 “È un'intervista fatta al Financial Times. È un'affermazione di fatto che ha creato più clamore di quanto fosse il vero contenuto delle sue parole. Lui ha detto che dobbiamo avere una posizione attiva nel proteggere la Nato e l'Europa da eventuali attacchi, tutto qua. Mi sembra che sia una tempesta in un bicchier d'acqua”. Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani in un punto stampa all’assemblea generale di Alis a Roma. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

