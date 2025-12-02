Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
CULTURA & SPETTACOLOBambiniInchiesteInfluencerMatrimoniMusicaSfruttamentoSocial media

Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre, le accuse dell’ex Francesco Sarcina per le foto della figlia sui social: cosa contesta il musicista

02 Dicembre 2025 - 17:47 Alba Romano
embed
sarcina-incorvaia-rinvio-giudizio
sarcina-incorvaia-rinvio-giudizio
Secondo l'accusa della procura, la donna avrebbe diffuso foto e video della bambina di nove anni traendone un profitto economico

Il processo a carico di Clizia Incorvaia per aver pubblicato sui social foto della figlia minorenne senza il consenso del padre, Francesco Sarcina (frontman delle Vibrazioni), prenderà il via il 17 dicembre. La denuncia era stata presentata dallo stesso musicista. La procura di Roma ha avviato un’indagine che, dopo circa un anno di accertamenti, ha portato alla citazione a giudizio diretta. «I fatti per noi sono chiari. Il mio assistito rivendica il suo ruolo genitoriale. Lui non vuole che l’immagine della figlia venga esposta sui social in maniera incontrollata, la legge prevede il consenso dei genitori per pubblicare le immagini», ha dichiarato all’Adnkronos l’avvocata del cantante, Maria Paola Marro.

Gli spot sui social e i messaggi con l’ex: cosa contesta Sarcina

Nella denuncia, Sarcina accusa la moglie di aver pubblicato ripetutamente foto della figlia Nina, 9 anni, per promuovere marchi commerciali, in violazione degli accordi stabiliti al momento della separazione. Il cantante ha contestato almeno cinque contenuti social legati a brand di abbigliamento e calzature per bambini. A supporto della denuncia, sono stati allegati anche alcuni scambi di messaggi tra i due genitori, in cui Sarcina chiedeva all’ex di interrompere la pubblicazione di contenuti pubblicitari con la figlia. La risposta di Incorvaia era: «Io la campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc». Questo messaggio potrebbe dimostrare la consapevolezza dell’utilizzo dell’immagine della bambina a fini economici.

Sarcina «rivendica il diritto di fare il genitore»

La difesa del musicista si dice «soddisfatta» «perché la procura ha ritenuto fondate le denunce di un padre preoccupato per l’esposizione social della figlia e di come tale esposizione possa esporla a pericoli connessi alle insidie degli utenti del web». L’avvocata ha poi aggiunto: «Il mio cliente rivendica il diritto di esercitare il proprio ruolo genitoriale e di porsi a difesa dell’eventuale sfruttamento anche economico dell’immagine della figlia che, come quello di ogni altro minore, necessita di un controllo e tutela da parte delle autorità giudiziarie preposte e non può essere ad appannaggio di un solo genitore e a proprio vantaggio».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Si avvicina troppo a Elodie, lei lo gela dal palco: «Te lo spacco quel cellulare!»: a chi ha fatto volare via il telefono – Il video

2.

Licia Colò, l’ultima visita all’ex Nicola Pietrangeli: «Stava male ma scherzava: cosa mi fece innamorare di lui»

3.

Cesare Cremonini e la lotta con la schizofrenia: «Ora felice per le pillole: sono l’accettazione di me in cura». Il rapporto con la madre: «Così l’ho convinta a lasciare mio padre»

4.

Belen Rodriguez, le condizioni preoccupano. La showgirl barcolla sul palco e sbiascica le parole, la paura dei fan: «Era ubriaca?» – Il video

5.

Stefania Sandrelli e la passione per Gino Paoli: «L’abbiamo fatto nella cupola di San Pietro. E gli slip non li metto, danno fastidio» – Il video

leggi anche
sarcina-incorvaia-rinvio-giudizio
CULTURA & SPETTACOLO

Clizia Incorvaia a processo dopo la denuncia dell’ex Francesco Sarcina: l’accusa sulla figlia di 9 anni usata sui social e le chat sugli incassi

Di Alba Romano
franceso sarcina clizia incorvaia post social
CULTURA & SPETTACOLO

Francesco Sarcina denuncia l’ex Clizia Incorvaia, l’accusa sulla figlia e i soldi dai social. Lo scontro in chat: «Così le pago la scuola»

Di Ugo Milano
sarcina contro tony effe
CULTURA & SPETTACOLO

Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni contro Tony Effe: «Insulta le donne. Ci dobbiamo svegliare» – Il video

Di Ygnazia Cigna