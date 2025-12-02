Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Maduro cita gli Inti-illimani: "Pueblo unido jamas serà vencido, in Venezuela c'è pace" – Il video

02 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Caracas, 02 dicembre 2025 Salendo sul palco a Caracas, il presidente del Venezuela Maduro ha aperto il suo intervento citando la famosa canzone degli Inti-Illimani "El pueblo unido jamas serà vencido". Poi ha aggiunto: "Primo dicembre, lunedì, 2025, ore 16:30, sole splendente, le nuvole se ne sono andate, e in Venezuela regnano la pace e l’unione nazionale! Pace e unione! La pace, le unioni e i sovrani! Nella Repubblica Bolivariana del Venezuela regnano la pace, l’unione e la vittoria per sempre!". Courtesy: FB Maduro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

