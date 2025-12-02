Maduro: "Non ci faremo deviare dal terrorismo psicologico di altri Paesi" – Il video

Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
02 Dicembre 2025
(Agenzia Vista) Caracas, 02 dicembre 2025 "Noi non diamo fastidio a nessuno in questo mondo. Che nessuno dia fastidio al Venezuela. Non avete visto come minacciano altri Paesi? Con il loro terrorismo psicologico non ci hanno spostato neppure di un centimetro dal cammino giusto che dobbiamo continuare a percorrere sempre. Mi capite, vero? Mai, qualunque sia la circostanza che ci tocchi vivere, mai potranno farci deviare dal percorso di costruzione della patria potente che questo popolo merita. Dal costruire la nuova economia produttiva" così Maduro ai suoi sostenitori a Caracas. Courtesy: FB Maduro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

