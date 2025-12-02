Licia Colò e Nicola Pietrangeli: «Il funerale? Lo voleva sul campo centrale del Foro Italico»

La conduttrice: l'ho visto pochi giorni fa, abbiamo mangiato e scherzato senza pensieri sulla morte

Licia Colò è stata uno dei grandi amori di Nicola Pietrangeli. Anche se i due avevano quasi 30 anni di differenza. Pochi giorni prima della sua morte lei era andato a trovarlo a casa sua a Roma. E oggi racconta al Corriere della Sera che avevano mangiato insieme e scherzato senza pensieri sulla morte: «L’ho scoperto dai messaggi che ho trovato sul cellulare quando l’ho riacceso, ieri, appena sono atterrata a Fiumicino. Arrivavo da tre giorni al Sondrio Festival, ero partita da Milano al mattino presto, non sapevo niente. È stato uno choc».

La morte di Pietrangeli

Colò rivela che erano giorni che Pietrangeli stava male: «Ieri sera (domenica, ndr ) avevo sentito il figlio di Nic, Marco, e mi aveva detto che ormai il padre stava molto male. Pensavo di tornare a trovarlo in questi giorni». E racconta: «Filippo e Marco, i figli, gli sono stati vicini tantissimo, con un affetto enorme. Quel giorno abbiamo pranzato tutti insieme, con un bel piatto di spaghetti al pomodoro che ha mangiato anche lui, spiritoso come sempre. Aveva ricordato il mio piatto forte, che gli mancava». Ovvero gli spaghetti con i capperi di Pantelleria… «… e le olive, con tantissimo peperoncino. Era la mia specialità, un piatto semplicissimo. Gli avevo detto che poteva farselo rifare a casa quando voleva».

Pietrangeli e Colò

La conduttrice dice che Pietrangeli «di testa era perfettamente presente, non ha mai perso un colpo: ironico, lucido. Il corpo, però, non lo seguiva più. Il corpo umano è una macchina e quando si rompe, purtroppo, non si può fare niente». E ancora: «Due giorni fa aveva mangiato anche una pasta e fagioli, tanto era tranquillo. Forse dentro di sé lo sapeva, che stava per lasciarci. Ma ha fatto come se fosse un giorno come un altro, a noi non ha fatto trapelare niente. Del resto, due anni fa lo aveva già scritto nella sua autobiografia, Se piove, rimandiamo …». Che cosa? «Il titolo parla del suo funerale. Nel libro ripercorre tutta la sua vita, gli incontri, in quel suo modo divertente e ironico di ricordare i fatti. E dice che avrebbe voluto che il suo funerale fosse fatto nel campo centrale del Foro Italico».

La fine dell’amore

Infine Colò spiega come è finito l’amore tra loro due: «Eh, ma le storie come nascono, finiscono, non c’è un motivo. La cosa bella è che dopo tanti anni provavamo ancora un grande affetto e rispetto l’uno nei confronti dell’altra. Anche mia figlia lo ha conosciuto e ci siamo fatti tante risate insieme. È una grande perdita per i moltissimi che gli hanno voluto bene».