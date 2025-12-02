Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
POLITICAGenovaLiguriaNataleVideo

La sindaca di Genova Salis silenzia tutti sulle polemiche del Presepe. «Ci sarà, a Palazzo Rosso, chi c’era prima lo metteva nel sottoscala» – Il video

02 Dicembre 2025 - 23:12 Alba Romano
embed
La replica della prima cittadina sui social: «Becero populismo che una certa parte politica deve mettere in atto per affermare sè stessa»

«È da giorni che leggo, leggete, polemiche sul fatto che la mia giunta stia cercando di cancellare le tradizioni del Natale. Ovviamente è tutto falso. Fa parte di quel becero populismo che una certa parte politica deve mettere in atto per affermare sè stessa». Inizia così il messaggio sui social della sindaca di Genova Silvia Salis, all’indomani delle polemiche sul Villaggio di Babbo Natale al posto del presepe a Palazzo Tursi, sede del comune. Una scelta che ha sollevato polemiche dal centrodestra.

«Non abbiamo cacciato il presepe da Palazzo Tursi, men che meno Gesù Bambino come mi è capitato di leggere», spiega. Spiega la grande novità del villaggio di Babbo Natale. Poi spiega che ci sarà l’albero, pagato dal Comune «perché la regione informalmente ci ha detto che non avrebbe partecipato», di 16 metri. E infine il presepe traslocherà di Palazzo. «Chi ci ha preceduto in otto anni di amministrazione lo ha fatto solo due volte e lo ha relegato in uno spazio che era poco più che un sottoscala. Sarà a Palazzo Rosso, come è sempre stato».

Articoli di POLITICA più letti
1.

La pm Anna Gallucci: «Indagavo su destra e sinistra, la procura mi disse di puntare sulla Lega»

2.

Mario Draghi ai giovani: «Dovete pretendere di più da Italia ed Europa». Il boom economico possibile con l’AI e l’Ue inceppata – Il video

3.

Il fioretto di Giorgia Meloni: niente alcol fino a Natale

4.

Giorgia Meloni contro l’università di Bologna: «Grave e sbagliato negare un corso ai giovani dell’Esercito». L’ateneo: «Mai negato iscrizioni»

5.

Giorgia Meloni sceglie Jeff Bezos per le forniture di beni a Palazzo Chigi. Dalla carta ai mobili da ufficio alle cineprese tutto da Amazon per 135 mila euro

leggi anche
ESTERI

Le decorazioni natalizie di Melania Trump alla Casa Bianca: 1.500 volontari al lavoro per oltre 50 alberi. Il simbolo scelto per le Feste – Le foto

Di Ugo Milano
tredicesima 2025
ECONOMIA & LAVORO

Tredicesima: a chi spetta, quando arriva, come si calcola e a quanto corrisponde

Di Marianna Satta
voli sud vacanze natale paradosso scalo prezzo
ATTUALITÀ

Natale amaro per i fuori sede: a chi vuole volare verso il Sud Italia conviene far scalo all’estero per non spendere troppo

Di Alba Romano