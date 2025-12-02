Le decorazioni natalizie di Melania Trump alla Casa Bianca: 1.500 volontari al lavoro per oltre 50 alberi. Il simbolo scelto per le Feste – Le foto

Per la first lady è il secondo Natale alla guida degli allestimenti. Con lo slogan: «Casa è dove sta il cuore»

La Casa Bianca si è trasformata in un regno incantato con luci scintillanti e alberi di natale. Per il 2025, la tradizione che vede la First Lady come curatrice delle decorazioni natalizie è stata rispettata da Melania Trump. Per lei, è il secondo Natale alla guida degli allestimenti. Il tema scelto, «Casa è dove sta il cuore», vuole celebrare l’intimità domestica e il calore delle relazioni familiari, ricordando che il senso di casa nasce prima di tutto dall’amore.

I 1.500 volontari per le decorazioni

Il lavoro per trasformare la residenza presidenziale in un simbolo di festa è stato titanico. Si parla di almeno 1.500 volontari che hanno impiegato una settimana per addobbare oltre 50 alberi di Natale, installare 210 metri di ghirlande e distribuire 7.600 metri di nastri, mentre Hervé Pierre ha curato la direzione creativa degli allestimenti. Simbolo ricorrente in tutti gli spazi è la farfalla, emblema di trasformazione e rinnovamento, che accompagna elementi più tradizionali come le 75 ghirlande con fiocchi rossi alle finestre. Ogni dettaglio riflette un intento. Dall’albero principale nella Sala Blu, alto 5 metri e decorato con ornamenti che omaggiano i 50 stati, gli eserciti e le famiglie Gold Star, fino ai colori patriottici rosso-bianco.blu della East Room, in vista del 250° anniversario degli Stati Uniti.

I puzzle di Trump e George Washington

Originalità e memoria storica si incontrano nella Green Room, dove due ritratti presidenziali realizzati con oltre 6.000 pezzi di puzzle raffigurano Donald Trump e George Washington, simbolo del legame tra passato e presente. Infine, nella Sala da Pranzo di Stato, una casetta di pan di zenzero da 55 kg riproduce il Portico Sud e la Sala Ovale Gialla.