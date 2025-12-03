Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Dall'incidente alla rinascita, l'alpinista Eleonora Delnevo alla Camera per Giornata disabilità – Il video

03 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 L'incidente nel 2015 durante un'arrampicata, la diagnosi di una lesione spinale completa e la perdita dell'uso delle gambe. "L'incidente non mi ha fermato, sono tornata a fare sport, riconquistando la mia passione", dice l'alpinista e paraclimber Eleonora Delnevo, che è stata ospite alla Camera. Il suo messaggio, rilanciato oggi, nella Giornata Internazionale delle persone con disabilità: "Cercare sempre di raggiungere i propri sogni, mai fermarsi davanti agli ostacoli. Realizzare i sogni ci dà tanta energia per il futuro" Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Rocco Casalino e il nuovo giornale: «Ho bisogno di giornalisti bravi, aspetto i curriculum via mail»

2.

La scalata Pd, le battaglie pro-Pal, la svolta con Renzi che umiliò D’Alema. Chi è Federica Mogherini, l’ex ministra fermata in Belgio per frode

3.

Elly Schlein non va ad Atreju, la conferma di Donzelli: «Ci saranno tutti tranne lei». Renzi: «Ci vado, ma Meloni non vuol parlare con me» – Il video

4.

Mario Draghi ai giovani: «Dovete pretendere di più da Italia ed Europa». Il boom economico possibile con l’AI e l’Ue inceppata – Il video

5.

Un’altra poltrona per Rosario Andreozzi, chi è il politico napoletano di Avs che si è fatto il triplete personale