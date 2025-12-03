Eu Stem Observatory, Borsani (Deloitte): "Sussiste un gap tra domande e offerta e tra generi" – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2025 "Questa iniziativa di Deloitte e Fondazione Deloitte nasce ormai più di 5 anni fa da una doppia constatazione. La prima constatazione riguarda il gap strutturale tra domanda e offerta di competenze Stem, anche alla luce della transizione digitale e della trasformazione digitale, e più recentemente dell'avvento della AI Generativa. E la seconda constatazione è di un punto di criticità molto importante che riguarda il gender gap, ovvero il mancato o molto limitato accesso da parte delle ragazze alle corsi Stem. Infatti, bisogna considerare che nella popolazione universitaria il 55% è rappresentato da donne, ma se guardiamo i corsi Stem scendiamo a poco più del 30% con delle differenze enormi in quanto se andiamo su ingegneria siamo a poco più di un quarto e nel mondo Stem siamo soltanto a un quinto di presenza femminile" così Guido Borsani, Presidente Fondazione Deloitte, a margine dell'evento Eu Stem Observatory 2025 al Parlamento Europeo a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev