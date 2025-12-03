Giornata disabilità, Lorenzo Fontana: Costruire una società che non lasci indietro nessuno – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 "In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Camera dei deputati è lieta di ospitare il concerto del gruppo “Ladri di carrozzelle”. Con la loro musica questi artisti trasmettono un messaggio potente, ma soprattutto carico di speranza. Anche di fronte alle prove più dure, è sempre possibile donare gioia, emozione e sorrisi. Tutti hanno talenti che meritano di essere sempre valorizzati. Questo è un presupposto essenziale per assicurare la dignità e la piena integrazione lavorativa e sociale di ogni persona. L’Italia si sta impegnando per raggiungere questo obiettivo attraverso vari provvedimenti, a dimostrazione di quanto sia alta l’attenzione del nostro Parlamento su questi temi". Lo ha detto il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, a margine del concerto evento del gruppo musicale “Ladri di carrozzelle” in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. "In questa legislatura sono stati compiuti passi importanti, in particolare con i decreti legislativi attuativi della legge di delegazione numero 227 del 2021. Questi interventi hanno riguardano la riqualificazione dei servizi pubblici in tema di inclusione e di accessibilità; l’istituzione di un’apposita Autorità Garante; e una complessiva revisione del quadro normativo vigente in materia. Le nuove disposizioni hanno ridefinito la nozione stessa di disabilità, ricollegandola alla sussistenza di ostacoli a una effettiva e piena partecipazione sociale. La riforma introduce l’attivazione di specifici progetti di vita personalizzati e partecipati, per consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste del loro futuro. Una regolamentazione ricca e strutturata però non basta. Qualsiasi misura di carattere giuridico è destinata a rivelarsi insufficiente se non è accompagnata da un radicale cambio di mentalità. Da questo punto di vista, occorre intensificare gli sforzi volti a trasmettere un’immagine della diversità priva di qualunque connotazione negativa". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev