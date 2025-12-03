Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Guerra in Ucraina, Tajani: Approvato dodicesimo pacchetto armi. Spero non servano nei prossimi mesi – Il video

03 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 dicembre 2025 “Il dodicesimo pacchetto di armi è già stato approvato. Vedremo nel Consiglio dei Ministri che deciderà prima della fine dell'anno. Valuteremo e parleremo poi per il prossimo pacchetto di armi. Speriamo non servano più armi nei prossimi mesi se si raggiunge un accordo. Se arriva un cessate il fuoco servirà fare altro, penso alla sicurezza da garantire all'Ucraina. Modello articolo 5 della NATO. Questa è la proposta italiana con presenza aerea degli americani per garantire difesa. Noi faremo la nostra parte oggi e nei prossimi mesi”. Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani in un punto stampa alla Ministeriale Esteri della NATO a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

