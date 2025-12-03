Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
Liverani (Ania): Promuovere educazione assicurativa per stimolare la crescita e proteggere il Paese – Il video

03 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2025 “E’ fondamentale che lo strumento dell’assicurazione venga conosciuto e venga utilizzato per fronteggiare i rischi per le famiglie e per le imprese”. Così Giovanni Liverani Presidente ANIA. La Giornata della Fondazione è l’occasione per raccontare i risultati raggiunti negli anni grazie a progetti dedicati alla Formazione, Prevenzione e Protezione, ma anche per lanciare uno sguardo sui progetti futuri. L’evento si è svolto alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, del Presidente dell’ANIA, Giovanni Liverani, della Presidente Emerita di Ania e Presidente della Fondazione ANIA, Maria Bianca Farina e di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, scientifico e sportivo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

