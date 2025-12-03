Meloni: Misurare bene parole ed evitare confusione. Cavo Dragone parlava di cybersicurezza – Il video
(Agenzia Vista) Bahrein, 03 dicembre 2025 "Penso che siamo in una fase nella quale "bisogna misurare molto bene le parole, bisogna evitare tutto quello che può generare confusione. Detto questo, Cavo Dragone parlava di cybersicurezza, non di attacchi preventivi". Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la visita alla Cattedrale di Nostra Signora d’Arabia in Bahrein. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev