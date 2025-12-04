Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
Dario Costantini rieletto Presidente Cna: Un onore rappresentare una grande comunità di imprenditori – Il video

04 Dicembre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 Dario Costantini è stato confermato presidente nazionale di Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola impresa). L'assemblea nazionale della Confederazione lo ha eletto all'unanimità per il quadriennio 2025-2029. "È un grande onore rappresentare per i prossimi quattro anni la Cna una grande comunità di imprenditrici e imprenditori. Desidero ringraziare l'assemblea nazionale per la fiducia e tutti i nostri dirigenti per il lavoro quotidiano nell'associazione. Il mio impegno e della nuova presidenza sarà essere ancora più vicini alle nostre imprese, ascoltarle e sostenerle nelle grandi e impegnative sfide che ci attendono. Siamo determinati a rafforzare il ruolo essenziale dell'artigianato nella vita del Paese e nella sua proiezione internazionale, consapevoli del grande valore economico e sociale che esprimono le nostre imprese", ha dichiarato Costantini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

